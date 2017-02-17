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Георгий Джикия: тема со сборной Грузии пока не закрыта
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказал свои соображения по поводу выступления на международной арене.
"В декабре в Грузии был впервые в жизни. Отлично принимали! Столько родственников в городе, от одних переезжал к другим. Всех навестил. Хотел задержаться почти до Нового года, но позвонили: срочно в Москву. Так надо. Примчался сразу на медосмотр, подписал контракт со "Спартаком", потом в музей…
Насчет сборной были разговоры. Давно уже начались. Но сам знаю, как поступить. Уговаривать смысла никакого. Хотя приглашение есть, нравлюсь им как футболист. Все зависит от меня. Тема закрыта? Почему закрыта? Пока нет. Надо сыграть в официальном матче за сборную России, чтоб тема закрылась. Пока – нет. Размышляю.
Но сейчас у меня мысли только о "Спартаке", о сборной даже не вспоминаю. Цель все заслонила. Надо эти сборы ударно провести. Вот вы спросили – вспомнили. А так – нет… Если бы мне предложили пару лет назад сыграть за сборную Грузии, скорее всего, тут же бы согласился. Только я тогда никому нужен не был", - цитирует Джикию "СЭ".
"В декабре в Грузии был впервые в жизни. Отлично принимали! Столько родственников в городе, от одних переезжал к другим. Всех навестил. Хотел задержаться почти до Нового года, но позвонили: срочно в Москву. Так надо. Примчался сразу на медосмотр, подписал контракт со "Спартаком", потом в музей…
Насчет сборной были разговоры. Давно уже начались. Но сам знаю, как поступить. Уговаривать смысла никакого. Хотя приглашение есть, нравлюсь им как футболист. Все зависит от меня. Тема закрыта? Почему закрыта? Пока нет. Надо сыграть в официальном матче за сборную России, чтоб тема закрылась. Пока – нет. Размышляю.
Но сейчас у меня мысли только о "Спартаке", о сборной даже не вспоминаю. Цель все заслонила. Надо эти сборы ударно провести. Вот вы спросили – вспомнили. А так – нет… Если бы мне предложили пару лет назад сыграть за сборную Грузии, скорее всего, тут же бы согласился. Только я тогда никому нужен не был", - цитирует Джикию "СЭ".
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