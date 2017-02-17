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Вячеслав Колосков: Англия должна еще попасть на чемпионат мира
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков не считает провокационным фильм, снятый телеканалом BBC "Армия российских хулиганов".
"О провокации я бы не говорил, мы же все видели сами по телевидению, как наши люди бились с англичанами в Марселе на Евро-2016. Я помню саркастическую реакцию президента нашей страны о том, как двести российских болельщиков отметелили пять тысяч англичан. Это все было.
Другое дело, кто какие акценты расставил. Тема многогранная. Понятно, что то, что BBC показали, - это звенья одной цепи, тянущейся с того момента, как мы выиграли право проведения чемпионата мира. Но это бессмысленные попытки. У них (англичан) ничего все равно не получается в попытке создать негативный фон организации чемпионата мира в России.
А Англия должна еще попасть на чемпионат мира 2018 года. Не факт, что им это удастся. А если и удастся, то у нас устроить то, что они устроили во Франции, невозможно. Все будут ходить по струнке и выполнять те рекомендации, которые имеются в регламенте", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
"О провокации я бы не говорил, мы же все видели сами по телевидению, как наши люди бились с англичанами в Марселе на Евро-2016. Я помню саркастическую реакцию президента нашей страны о том, как двести российских болельщиков отметелили пять тысяч англичан. Это все было.
Другое дело, кто какие акценты расставил. Тема многогранная. Понятно, что то, что BBC показали, - это звенья одной цепи, тянущейся с того момента, как мы выиграли право проведения чемпионата мира. Но это бессмысленные попытки. У них (англичан) ничего все равно не получается в попытке создать негативный фон организации чемпионата мира в России.
А Англия должна еще попасть на чемпионат мира 2018 года. Не факт, что им это удастся. А если и удастся, то у нас устроить то, что они устроили во Франции, невозможно. Все будут ходить по струнке и выполнять те рекомендации, которые имеются в регламенте", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
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