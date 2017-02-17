Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Вячеслав Колосков: Англия должна еще попасть на чемпионат мира

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков не считает провокационным фильм, снятый телеканалом BBC "Армия российских хулиганов".

"О провокации я бы не говорил, мы же все видели сами по телевидению, как наши люди бились с англичанами в Марселе на Евро-2016. Я помню саркастическую реакцию президента нашей страны о том, как двести российских болельщиков отметелили пять тысяч англичан. Это все было.

Другое дело, кто какие акценты расставил. Тема многогранная. Понятно, что то, что BBC показали, - это звенья одной цепи, тянущейся с того момента, как мы выиграли право проведения чемпионата мира. Но это бессмысленные попытки. У них (англичан) ничего все равно не получается в попытке создать негативный фон организации чемпионата мира в России.

А Англия должна еще попасть на чемпионат мира 2018 года. Не факт, что им это удастся. А если и удастся, то у нас устроить то, что они устроили во Франции, невозможно. Все будут ходить по струнке и выполнять те рекомендации, которые имеются в регламенте", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков
Сегодня, 12:32
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нехрена им делать на нашем Чемпионате!


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.