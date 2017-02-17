Тимофей Калачев и Франк Ачеампонг попали в символическую сборную Лиги Европы (фото)

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев попал в символическую сборную Лиги Европы, которая была составлена УЕФА после первого матча 1/16 финала турнира.В сборную также попал форвард "Андерлехта" Франк Ачеампонг, который забил два гола "Зениту" (2:0).Символическая сборная первых матчей 1/16 финала ЛЕВратарь: Андре Онана ("Аякс");защитники: Бенедикт Хёведес ("Шальке"), Тимофей Калачёв ("Ростов"); Нуман Чюрюксу ("Османлыспор");полузащитники: Франк Ачеампонг ("Андерлехт"), Даниел Миличевич ("Гент"), Федерико Бернардески ("Фиорентина"); Лука Тусар ("Лион");нападающие: Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Александр Ляказетт ("Лион"), Эдин Джеко ("Рома").