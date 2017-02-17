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Тимофей Калачев и Франк Ачеампонг попали в символическую сборную Лиги Европы (фото)

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев попал в символическую сборную Лиги Европы, которая была составлена УЕФА после первого матча 1/16 финала турнира.

В сборную также попал форвард "Андерлехта" Франк Ачеампонг, который забил два гола "Зениту" (2:0).

Символическая сборная первых матчей 1/16 финала ЛЕ

Вратарь: Андре Онана ("Аякс");

защитники: Бенедикт Хёведес ("Шальке"), Тимофей Калачёв ("Ростов"); Нуман Чюрюксу ("Османлыспор");

полузащитники: Франк Ачеампонг ("Андерлехт"), Даниел Миличевич ("Гент"), Федерико Бернардески ("Фиорентина"); Лука Тусар ("Лион");

нападающие: Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Александр Ляказетт ("Лион"), Эдин Джеко ("Рома").

Теги: Калачев
Сегодня, 13:50
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№3 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Поздравления Тимофею - вот уж, действительно, заслужил!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:10) #
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Цитата: Игорь Казьмин
Тимофей красавец, но я бы ещё и Полоза добавил.

вот посмотри на таблицу и скажи, вместо кого?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:59) #
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  •  (1)
online

Тимофей красавец, но я бы ещё и Полоза добавил.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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