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Тимофей Калачев и Франк Ачеампонг попали в символическую сборную Лиги Европы (фото)
Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев попал в символическую сборную Лиги Европы, которая была составлена УЕФА после первого матча 1/16 финала турнира.
В сборную также попал форвард "Андерлехта" Франк Ачеампонг, который забил два гола "Зениту" (2:0).
Символическая сборная первых матчей 1/16 финала ЛЕ
Вратарь: Андре Онана ("Аякс");
защитники: Бенедикт Хёведес ("Шальке"), Тимофей Калачёв ("Ростов"); Нуман Чюрюксу ("Османлыспор");
полузащитники: Франк Ачеампонг ("Андерлехт"), Даниел Миличевич ("Гент"), Федерико Бернардески ("Фиорентина"); Лука Тусар ("Лион");
нападающие: Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Александр Ляказетт ("Лион"), Эдин Джеко ("Рома").
В сборную также попал форвард "Андерлехта" Франк Ачеампонг, который забил два гола "Зениту" (2:0).
Символическая сборная первых матчей 1/16 финала ЛЕ
Вратарь: Андре Онана ("Аякс");
защитники: Бенедикт Хёведес ("Шальке"), Тимофей Калачёв ("Ростов"); Нуман Чюрюксу ("Османлыспор");
полузащитники: Франк Ачеампонг ("Андерлехт"), Даниел Миличевич ("Гент"), Федерико Бернардески ("Фиорентина"); Лука Тусар ("Лион");
нападающие: Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Александр Ляказетт ("Лион"), Эдин Джеко ("Рома").
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