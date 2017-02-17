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Геннадий Орлов: никакой пользы от Шатова и Кокорина не было

Телекомментатор Геннадий Орлов дал оценку матчу "Зенита" с "Андерлехта" (0:2) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Недооценили соперника и по первому тайму выглядели растеряно. Можно было менять всех, кроме Лодыгина. Сказалось, что Иванович давно не играл справа. Кстати, похожий мяч "Зениту" забили на сборах, он там тоже за спину пропустил.

Иванович еще не в тонусе, а должен брать игру на себя. Он как будто пришел в роли академика. Лидер, бригадир должен своим отношением показывать пример, а Иванович был немного отстранен. Только во втором тайме начал обыгрывать, оказалось, что силы есть, физически готов.

Никакой пользы от Шатова и Кокорина в этом матче не было, они показали очень низкий КПД. Оба никак не могли прорвать оборону "Андерлехта", было много потерь, опять много пасов назад. Важно, что они не идут на обострение. Надо рисковать, обыгрывать, когда до штрафной осталось 10–15 метров. А Шатов идет вдоль…

Ну развернись ты - побеги по флангу, попытайтесь сделать прострел, там все-таки Дзюба в центре. По 5–6 передач ему на голову за тайм нужно делать, чтобы он поборолся, где-то сыграл на опережение. Артем это умеет, и это нужно использовать", - цитирует Орлова "Матч ТВ".
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 13:59
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№6 Написал: manatee Москва (Сегодня, 14:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Столько денег вложили в болотник, и безтолку. Я за то что бы гос средства газпром лучше в Оренбург вкладывал, толку больше будет.
Регистрация: 16.08.2010
№5 Написал: vertel латвия (Сегодня, 14:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04) #
Геннадий Сергеевич, а Шатов подавать умеет?
Ведь из 10 его навесов максимум 1 успешный.
А исполнитель штрафных и угловых вообще никакой.
Неужели в Зените нет ни одно мастера подач.
Вчера был не футбол, а страшный сон.

Кокорин вообще по всем параметрам ноль. бомбардир межсезонья.
Чудной Орлов, а остальные игроки лучше? По поводу Кокорина ты не прав, может поймёшь сам и он покажет себя, вчерашнюю игру он провалил, впрочем, как и все остальные игроки, цельной команды пока нет. А по Шатову в точку. Особенно злит, как он пренебрежительно, как "большой мастер" пробивания стандартов, отпихивает остальных желающих пробить, и каждый раз пробивает в никуда- совершенно не умеет бить по неподвижному мячу. Но самое смешное, что и те, которых он "отталкивает" от мяча, тоже не умеют пробивать и это при том, что Иванович и Гарсия отлично играют головой. Вообще, лучше всех делают кроссы Кришито и Жирков, но это по движущемуся мячу, а по неподвижному и у них через пень колоду. Надежда хоть есть, что в ПЛ Молло будет исполнять стандартные положения, у него лучше всех получается, но будет ли он играть в каждом матче?
Регистрация: 13.11.2009
№4 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 14:21) #
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online

Цитата: Игорь Казьмин
Не нужно находить козлов отпущения, вся команда сыграла плохо,Питер это не Россия судьи не помогут и народные деньги Газпрома.

Первое заявление,что Петербург не Россия. Тогда уж Казань точно не Россия.


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Классный футбол продемонстрировал Зенит.Можно сказать чемпионский.Приятно до блевотины.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну развернись ты - побеги по флангу, попытайтесь сделать прострел, там все-таки Дзюба в центре. По 5–6 передач ему на голову за тайм нужно делать, чтобы он поборолся, где-то сыграл на опережение. Артем это умеет

Ученые доказали, что частая игра головой в дальнейшем, после 40-ка, приводит к слабоумию. Капитанишка, похоже, и здесь играет на опережение. sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04) #
  • +1
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online

Геннадий Сергеевич, а Шатов подавать умеет?
Ведь из 10 его навесов максимум 1 успешный.
А исполнитель штрафных и угловых вообще никакой.
Неужели в Зените нет ни одно мастера подач.
Вчера был не футбол, а страшный сон.

Кокорин вообще по всем параметрам ноль. бомбардир межсезонья.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:03) #
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online

Не нужно находить козлов отпущения, вся команда сыграла плохо,Питер это не Россия судьи не помогут и народные деньги Газпрома.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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