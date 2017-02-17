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Геннадий Орлов: никакой пользы от Шатова и Кокорина не было
Телекомментатор Геннадий Орлов дал оценку матчу "Зенита" с "Андерлехта" (0:2) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
"Недооценили соперника и по первому тайму выглядели растеряно. Можно было менять всех, кроме Лодыгина. Сказалось, что Иванович давно не играл справа. Кстати, похожий мяч "Зениту" забили на сборах, он там тоже за спину пропустил.
Иванович еще не в тонусе, а должен брать игру на себя. Он как будто пришел в роли академика. Лидер, бригадир должен своим отношением показывать пример, а Иванович был немного отстранен. Только во втором тайме начал обыгрывать, оказалось, что силы есть, физически готов.
Никакой пользы от Шатова и Кокорина в этом матче не было, они показали очень низкий КПД. Оба никак не могли прорвать оборону "Андерлехта", было много потерь, опять много пасов назад. Важно, что они не идут на обострение. Надо рисковать, обыгрывать, когда до штрафной осталось 10–15 метров. А Шатов идет вдоль…
Ну развернись ты - побеги по флангу, попытайтесь сделать прострел, там все-таки Дзюба в центре. По 5–6 передач ему на голову за тайм нужно делать, чтобы он поборолся, где-то сыграл на опережение. Артем это умеет, и это нужно использовать", - цитирует Орлова "Матч ТВ".
"Недооценили соперника и по первому тайму выглядели растеряно. Можно было менять всех, кроме Лодыгина. Сказалось, что Иванович давно не играл справа. Кстати, похожий мяч "Зениту" забили на сборах, он там тоже за спину пропустил.
Иванович еще не в тонусе, а должен брать игру на себя. Он как будто пришел в роли академика. Лидер, бригадир должен своим отношением показывать пример, а Иванович был немного отстранен. Только во втором тайме начал обыгрывать, оказалось, что силы есть, физически готов.
Никакой пользы от Шатова и Кокорина в этом матче не было, они показали очень низкий КПД. Оба никак не могли прорвать оборону "Андерлехта", было много потерь, опять много пасов назад. Важно, что они не идут на обострение. Надо рисковать, обыгрывать, когда до штрафной осталось 10–15 метров. А Шатов идет вдоль…
Ну развернись ты - побеги по флангу, попытайтесь сделать прострел, там все-таки Дзюба в центре. По 5–6 передач ему на голову за тайм нужно делать, чтобы он поборолся, где-то сыграл на опережение. Артем это умеет, и это нужно использовать", - цитирует Орлова "Матч ТВ".
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