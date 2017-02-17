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Клуб "Чертаново" обыграл "Кубань" и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ

"Кубань" проиграла клубу "Чертаново" в матче 3-го тура группового этапа Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре.

Московской команда набрала 6 очков, заняла первое место в группе и вышла в полуфинал турнира.

Кубок ФНЛ. 3 тур

"Чертаново" - "Кубань" - 2:1

Голы: Сарвели, 23, Бендзь, 35, Сарвели, 44

"Чертаново": Ломаев, Бартасевич, Редькович, Солдатенков, Глушенков, Горшков, Паршиков, Витюгов, Ежов, Прудников, Сарвели (Цыпченко, 76)

"Кубань": Помазан, Лобкарёв, Байрыев, Марков, Бендзь, Щадин, Алейник, Якуба, Гай, Обухов, Калмыков (Житнев, 56)

Предупреждения: Паршиков, 35, Маляров, 75, Ежов, 75, Тюменцев, 77

Удаления: Алейник, 59
Теги: Кубань
Сегодня, 15:40
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(1)
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Притяжение помогает..))
…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур.



Регистрация: 19.05.2015
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