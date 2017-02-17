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Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Клуб "Чертаново" обыграл "Кубань" и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ
"Кубань" проиграла клубу "Чертаново" в матче 3-го тура группового этапа Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре.
Московской команда набрала 6 очков, заняла первое место в группе и вышла в полуфинал турнира.
Кубок ФНЛ. 3 тур
"Чертаново" - "Кубань" - 2:1
Голы: Сарвели, 23, Бендзь, 35, Сарвели, 44
"Чертаново": Ломаев, Бартасевич, Редькович, Солдатенков, Глушенков, Горшков, Паршиков, Витюгов, Ежов, Прудников, Сарвели (Цыпченко, 76)
"Кубань": Помазан, Лобкарёв, Байрыев, Марков, Бендзь, Щадин, Алейник, Якуба, Гай, Обухов, Калмыков (Житнев, 56)
Предупреждения: Паршиков, 35, Маляров, 75, Ежов, 75, Тюменцев, 77
Удаления: Алейник, 59
Московской команда набрала 6 очков, заняла первое место в группе и вышла в полуфинал турнира.
Кубок ФНЛ. 3 тур
"Чертаново" - "Кубань" - 2:1
Голы: Сарвели, 23, Бендзь, 35, Сарвели, 44
"Чертаново": Ломаев, Бартасевич, Редькович, Солдатенков, Глушенков, Горшков, Паршиков, Витюгов, Ежов, Прудников, Сарвели (Цыпченко, 76)
"Кубань": Помазан, Лобкарёв, Байрыев, Марков, Бендзь, Щадин, Алейник, Якуба, Гай, Обухов, Калмыков (Житнев, 56)
Предупреждения: Паршиков, 35, Маляров, 75, Ежов, 75, Тюменцев, 77
Удаления: Алейник, 59
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