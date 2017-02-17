Клуб "Чертаново" обыграл "Кубань" и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ

"Кубань" проиграла клубу "Чертаново" в матче 3-го тура группового этапа Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре.



Московской команда набрала 6 очков, заняла первое место в группе и вышла в полуфинал турнира.



Кубок ФНЛ. 3 тур



"Чертаново" - "Кубань" - 2:1



Голы: Сарвели, 23, Бендзь, 35, Сарвели, 44



"Чертаново": Ломаев, Бартасевич, Редькович, Солдатенков, Глушенков, Горшков, Паршиков, Витюгов, Ежов, Прудников, Сарвели (Цыпченко, 76)



"Кубань": Помазан, Лобкарёв, Байрыев, Марков, Бендзь, Щадин, Алейник, Якуба, Гай, Обухов, Калмыков (Житнев, 56)



Предупреждения: Паршиков, 35, Маляров, 75, Ежов, 75, Тюменцев, 77



Удаления: Алейник, 59