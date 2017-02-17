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Экс-футболист "Урала" Евгений Алхимов назначен спортивным директором клуба
Евгений Алхимов, выступавший за "Урал" в 2006-2008 гг., назначен новым спортивным директором екатеринбургского клуба, сообщили в пресс-службе команды.
"Мы предложили Евгению Алхимову должность спортивного директора ФК "Урал". Ранее он уже работал в нашем клубе в должности руководителя селекционно-аналитического отдела, также Алхимов оставил большой след в истории "Урала", так как был одним из лучших бомбардиров нашего клуба.
Основная работа на зимнее трансферное окно выполнена. Плоды работы нового спортивного директора мы сможем увидеть примерно через полгода, когда откроется новое трансферное окно", - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
"Мы предложили Евгению Алхимову должность спортивного директора ФК "Урал". Ранее он уже работал в нашем клубе в должности руководителя селекционно-аналитического отдела, также Алхимов оставил большой след в истории "Урала", так как был одним из лучших бомбардиров нашего клуба.
Основная работа на зимнее трансферное окно выполнена. Плоды работы нового спортивного директора мы сможем увидеть примерно через полгода, когда откроется новое трансферное окно", - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
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