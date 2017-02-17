Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
08:24
Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Николас Ломбертс: у меня остается три месяца, чтобы попрощаться с "Зенитом"
Защитник "Зенита" Николас Ломбертс прокомментировал поражение от "Андерлехта" (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы.
"Мы были на ступеньку ниже, чем соперник. Нам не хватало физических кондиций, чтобы выиграть. Мы просто не были хороши. Но нам нужно быть сосредоточенными на втором матче, потому что нет ничего невозможного. Всегда трудно, когда в первом матче получаешь отрицательный результат.
В течение десяти лет я играл в этой команде. Теперь у меня остается три месяца, чтобы попрощаться с "Зенитом", - приводит слова Ломбертса "Газета.ru" со ссылкой на Lavenir.
"Мы были на ступеньку ниже, чем соперник. Нам не хватало физических кондиций, чтобы выиграть. Мы просто не были хороши. Но нам нужно быть сосредоточенными на втором матче, потому что нет ничего невозможного. Всегда трудно, когда в первом матче получаешь отрицательный результат.
В течение десяти лет я играл в этой команде. Теперь у меня остается три месяца, чтобы попрощаться с "Зенитом", - приводит слова Ломбертса "Газета.ru" со ссылкой на Lavenir.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.