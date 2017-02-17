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Николас Ломбертс: у меня остается три месяца, чтобы попрощаться с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс прокомментировал поражение от "Андерлехта" (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы были на ступеньку ниже, чем соперник. Нам не хватало физических кондиций, чтобы выиграть. Мы просто не были хороши. Но нам нужно быть сосредоточенными на втором матче, потому что нет ничего невозможного. Всегда трудно, когда в первом матче получаешь отрицательный результат.

В течение десяти лет я играл в этой команде. Теперь у меня остается три месяца, чтобы попрощаться с "Зенитом", - приводит слова Ломбертса "Газета.ru" со ссылкой на Lavenir.
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 15:54
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4
(0)
№4 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
спасибо .. пора на покой
Регистрация: 13.06.2010
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Бедный Коля ! tired_face Да отпустите уже парня домой , рабовладельцы , нах ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Вписал себя в историю Зенита!


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№1 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 16:05) #
  • +3
  •  (3)
online

Спасибо Коля тебе большое за эти 10 лет!!!


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
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