"Барселона" оспорит дисквалификацию Луиса Суареса в CAS

"Барселона" обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне касательно дисквалификации нападающего Луиса Суареса на два матча, сообщает официальный сайт каталонцев.