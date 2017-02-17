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"Барселона" оспорит дисквалификацию Луиса Суареса в CAS

"Барселона" обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне касательно дисквалификации нападающего Луиса Суареса на два матча, сообщает официальный сайт каталонцев.
Сегодня, 16:37
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