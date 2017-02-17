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Игорь Лебедев: фильм ВВС — провокация с целью очернить Россию и ЧМ-2018
Депутат ГД РФ Игорь Лебедев прокомментировали фильм британского телеканала ВВС о российских болельщиках, который получил название "Армия хулиганов России".
"Этот фильм – провокация с целью очернить нашу страну и будущий чемпионат мира. Все попытки отнять у России турнир не увенчались успехом. Сейчас уже никто не лишит нас этого права, только если будет война или землетрясение. Остаётся только начать очернять Россию: бить по болельщикам, безопасности и так далее. В фильме показана точка зрения автора, и она имеет место.
Возможны ли столкновения в 2018 году между российскими и английскими болельщиками? Безусловно, у части наших болельщиков есть желание устроить "тёплый приём" англичанам, но я уверен, наши правоохранительные органы справятся с этой проблемой лучше, чем французские коллеги. К тому же фанаты понимают всю ответственность проводимого в нашей стране мероприятия", — цитирует Лебедева "Чемпионат.com".
"Этот фильм – провокация с целью очернить нашу страну и будущий чемпионат мира. Все попытки отнять у России турнир не увенчались успехом. Сейчас уже никто не лишит нас этого права, только если будет война или землетрясение. Остаётся только начать очернять Россию: бить по болельщикам, безопасности и так далее. В фильме показана точка зрения автора, и она имеет место.
Возможны ли столкновения в 2018 году между российскими и английскими болельщиками? Безусловно, у части наших болельщиков есть желание устроить "тёплый приём" англичанам, но я уверен, наши правоохранительные органы справятся с этой проблемой лучше, чем французские коллеги. К тому же фанаты понимают всю ответственность проводимого в нашей стране мероприятия", — цитирует Лебедева "Чемпионат.com".
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