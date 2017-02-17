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Андрей Созин — о фильме ВВС: уверен, что это не последний выпад в сторону России
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выход фильма британского канала BBC о подготовке российских футбольных фанатов к проведению массовых беспорядков во время чемпионата мира 2018 года.
"Мне бы хотелось, чтобы английские власти и те, кто снимал фильм, обратили внимание на то, что самые ужасные болельщики — в Англии. Сначала стоит посмотреть на себя, а потом уже на другие страны. Есть ли у нас проблема с болельщиками? Есть. Но есть ли такие страны, где их нет? И Турция вся горит, и Хорватия…Чем мы так сильно отличаемся от всех остальных — я не знаю.
Я уверен, что это не последний выпад в нашу сторону. Потом скажут, что стадионы не такие, а если не стадионы — так самолёты, гостиницы…Но, как говорится, собака лает, а караван едет.
Очень много вопросов из разряда "почему так происходит". Это всё лишь проявления информационной войны. Нам стоит и дальше продолжать готовиться в прежнем режиме. Хотелось бы, чтобы чемпионат мира прошёл на высоком уровне, а что уж там кто будет говорить — мне всё равно. Я даже не буду смотреть этот фильм. Мне неинтересно", — цитирует Созина "Чемпионат.com".
"Мне бы хотелось, чтобы английские власти и те, кто снимал фильм, обратили внимание на то, что самые ужасные болельщики — в Англии. Сначала стоит посмотреть на себя, а потом уже на другие страны. Есть ли у нас проблема с болельщиками? Есть. Но есть ли такие страны, где их нет? И Турция вся горит, и Хорватия…Чем мы так сильно отличаемся от всех остальных — я не знаю.
Я уверен, что это не последний выпад в нашу сторону. Потом скажут, что стадионы не такие, а если не стадионы — так самолёты, гостиницы…Но, как говорится, собака лает, а караван едет.
Очень много вопросов из разряда "почему так происходит". Это всё лишь проявления информационной войны. Нам стоит и дальше продолжать готовиться в прежнем режиме. Хотелось бы, чтобы чемпионат мира прошёл на высоком уровне, а что уж там кто будет говорить — мне всё равно. Я даже не буду смотреть этот фильм. Мне неинтересно", — цитирует Созина "Чемпионат.com".
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