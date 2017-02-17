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Гарет Бэйл в матче "Реала" с "Эспаньолом" выйдет на поле впервые за три месяца
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Гарет Бэйл получит игровое время в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола", который состоится 18 февраля.
"Бэйл уже с нами. Он будет в заявке, и мы планируем дать ему игровое время", — цитирует Зидана AS.
"Бэйл уже с нами. Он будет в заявке, и мы планируем дать ему игровое время", — цитирует Зидана AS.
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