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Гарет Бэйл в матче "Реала" с "Эспаньолом" выйдет на поле впервые за три месяца

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Гарет Бэйл получит игровое время в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола", который состоится 18 февраля.

"Бэйл уже с нами. Он будет в заявке, и мы планируем дать ему игровое время", — цитирует Зидана AS.
Теги: Бэйл Реал Эспаньол
Сегодня, 18:34
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