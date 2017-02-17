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Алессандро Флоренци перенес операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци перенёс операцию в связи с очередным разрывом передней крестообразной связки левого колена.

Как сообщается на официальном сайте римского клуба, период восстановления 25-летнего игрока оценивается в пять месяцев. Таким образом, сезон для Флоренци закончен.

У Флоренци, который только недавно восстановился после полученного в октябре разрыва крестообразных связок колена, произошёл рецидив.
Теги: Рома
Сегодня, 19:07
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