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Алессандро Флоренци перенес операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев
Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци перенёс операцию в связи с очередным разрывом передней крестообразной связки левого колена.
Как сообщается на официальном сайте римского клуба, период восстановления 25-летнего игрока оценивается в пять месяцев. Таким образом, сезон для Флоренци закончен.
У Флоренци, который только недавно восстановился после полученного в октябре разрыва крестообразных связок колена, произошёл рецидив.
Как сообщается на официальном сайте римского клуба, период восстановления 25-летнего игрока оценивается в пять месяцев. Таким образом, сезон для Флоренци закончен.
У Флоренци, который только недавно восстановился после полученного в октябре разрыва крестообразных связок колена, произошёл рецидив.
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