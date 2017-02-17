Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Маурицио Дзампарини: Дибала – это новый Месси, его стоимость – около 150 млн евро

Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини сравнил нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и оценил текущую стоимость футболиста туринской команды в 150 млн. евро.

"Те, кто критикует Пауло, сошли с ума. Он – новый Месси. Дибала – один из лучших, уникальный игрок", — заявил Дзампарини в интервью Tuttosport.

"Я хотел бы, чтобы Дибала остался в "Ювентусе". Клуб может себе это позволить, хотя, конечно, будут предложения. Насколько я могу судить, он сейчас стоит около 150 млн. евро", — сказал Дзампарини.
Теги: Палермо Дибала
Сегодня, 19:30
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.