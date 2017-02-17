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Маурицио Дзампарини: Дибала – это новый Месси, его стоимость – около 150 млн евро
Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини сравнил нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и оценил текущую стоимость футболиста туринской команды в 150 млн. евро.
"Те, кто критикует Пауло, сошли с ума. Он – новый Месси. Дибала – один из лучших, уникальный игрок", — заявил Дзампарини в интервью Tuttosport.
"Я хотел бы, чтобы Дибала остался в "Ювентусе". Клуб может себе это позволить, хотя, конечно, будут предложения. Насколько я могу судить, он сейчас стоит около 150 млн. евро", — сказал Дзампарини.
"Те, кто критикует Пауло, сошли с ума. Он – новый Месси. Дибала – один из лучших, уникальный игрок", — заявил Дзампарини в интервью Tuttosport.
"Я хотел бы, чтобы Дибала остался в "Ювентусе". Клуб может себе это позволить, хотя, конечно, будут предложения. Насколько я могу судить, он сейчас стоит около 150 млн. евро", — сказал Дзампарини.
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