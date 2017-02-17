Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Orel Butchers: мы не угрожали английским фанатам бойней на ЧМ-2018

Объединение фанатов Orel Butchers опубликовало официальное заявление в связи с анонсом фильма британского канала BBC о российских болельщиках.

"16 февраля в федеральных и региональных средствах массовой информации была опубликована недостоверная информация о том, что околофутбольное объединение Orel Butchers якобы пригрозило английским фанатам «бойней» на ЧМ-2018, который пройдёт в России. При этом СМИ ссылались на английское издание The Guardian. Газета приводит слова некоего якобы лидера OB Дениса, который прямо заявляет, что российские фанаты превратят грядущий чемпионат в «фестиваль насилия», и даёт «100-процентную гарантию».

Хотим официально заявить, что Orel Butchers не имеет к этим утверждениям абсолютно никакого отношения, человека по имени Денис, который мог бы делать такие утверждения от лица Orel Butchers, мы не знаем. А информацию, опубликованную в The Guardian и подхваченную российскими СМИ, считаем вбросом и провокацией с целью выставить российское околофутбольное движение в очевидно выгодном западному сообществу свете. Возможно, в этом есть некий политический подтекст, но мы хотим повторить: Orel Butchers вне политики. И просим всех не вестись на эти провокации", — говорится в заявлении Orel Butchers в социальной сети "ВКонтакте".
Сегодня, 19:53
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: ЭвакуатоР (Сегодня, 21:14) #
  • +2
  •  (2)

уроды вонючие.какие вы фаны? сборище быдла
Регистрация: 9.02.2017
№2 Написал: papapa (Сегодня, 20:46) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Skyline
если эти уебки еще раз попробуют на нашем флаге попрыгать. то их простой народ в землю вобьет

Почём будет брать простой народ у Кремля?
Тысяч за сто можно и забить что нибудь - дешевле, пусть депутатики молотками машут на руплёвках
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:24) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну если эти уебки еще раз попробуют на нашем флаге попрыгать. то их простой народ в землю вобьет


--------------------
Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.