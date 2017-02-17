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Луис Суарес: мы все виноваты в поражении от ПСЖ, не только Луис Энрике
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поддержал главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике, который подвергся критике после поражения со счётом 0:4 от ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы все виноваты в случившемся, а не только один тренер. Когда мы побеждаем – мы побеждаем все вместе, когда мы проигрываем – мы проигрываем все вместе", — цитирует Суареса Goal.
"Мы все виноваты в случившемся, а не только один тренер. Когда мы побеждаем – мы побеждаем все вместе, когда мы проигрываем – мы проигрываем все вместе", — цитирует Суареса Goal.
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