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Клаас-Ян Хунтелаар стал 16-м игроком, забившим 50 голов в еврокубках

Отличившись в победном поединке с ПАОКом (3:0), форвард "Шальке-04" Клаас-Ян Хунтелаар стал 16-м игроком, который забил в еврокубках 50 или больше голов.

На это у него ушел 81 матч, информирует официальный сайт УЕФА.
Теги: Хунтелар
Вчера, 23:35
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