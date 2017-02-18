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Нобель Арустамян: "Локомотив" может купить молодого защитника сборной Чили

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что "Локомотив" интересуется чилийским защитником Гильерме Марипаном.

"Локомотив" сделал предложение чилийскому "Универсидад Католика" по трансферу защитника Гильерме Марипану. Московский клуб хочет арендовать Марипана до конца сезона с последующим правом выкупа.

Цена вопроса может составить два с половиной миллиона евро. Марипану всего 22 года, но он уже дважды выигрывал чемпионат Чили. В январе этого года он дебютировал в сборной Чили", - цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
Теги: Локомотив Арустамян
Сегодня, 09:14
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