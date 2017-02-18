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09:59
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (4)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (4)
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Алессандро Флоренци перенес операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев
Алессандро Флоренци перенес операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев
Андрей Тихонов: не могу упрекнуть Радимова за то, что он увел команду с поля
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после победы над "Зенитом-2" (3:1) в матче Кубка ФНЛ прокомментировал решение своего коллеги Владислава Радимова увести команду с поля в знак протеста против решения арбитра.
"Хорошо, что мы выиграли и закончили группу на первом месте. Негатив в том, что началась ругань, команда Радимова ушла с поля. В какой-то мере понимаю своего хорошего друга и эмоции команды. В том эпизоде их игрок получил травму, но судейские ошибки бывают.
Как их воспринимать - это дело другое, но ни в коем случае не могу упрекнуть Владислава", - цитирует Тихонова "Чемпионат".
"Хорошо, что мы выиграли и закончили группу на первом месте. Негатив в том, что началась ругань, команда Радимова ушла с поля. В какой-то мере понимаю своего хорошего друга и эмоции команды. В том эпизоде их игрок получил травму, но судейские ошибки бывают.
Как их воспринимать - это дело другое, но ни в коем случае не могу упрекнуть Владислава", - цитирует Тихонова "Чемпионат".
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