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Андрей Тихонов: не могу упрекнуть Радимова за то, что он увел команду с поля

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после победы над "Зенитом-2" (3:1) в матче Кубка ФНЛ прокомментировал решение своего коллеги Владислава Радимова увести команду с поля в знак протеста против решения арбитра.

"Хорошо, что мы выиграли и закончили группу на первом месте. Негатив в том, что началась ругань, команда Радимова ушла с поля. В какой-то мере понимаю своего хорошего друга и эмоции команды. В том эпизоде их игрок получил травму, но судейские ошибки бывают.

Как их воспринимать - это дело другое, но ни в коем случае не могу упрекнуть Владислава", - цитирует Тихонова "Чемпионат".
Теги: Тихонов Радимов Енисей
Сегодня, 09:17
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№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Набирайтесь опыта, Андрей Валерьевич!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 11:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Тиша,смачный фофан отвесил зениту!
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надо уметь держать удар. А Радимов не способен на это.
Регистрация: 1.02.2017
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