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Саид Эззатоллахи проходит просмотр в "Анжи"

Полузащитник Саид Эззатоллахи находятся на просмотре в "Анжи", информирует официальный сайт клуба.

Иранец сыграли за "орлов" в товарищеском матче против туркменского клуба "Шагадам" (2:0).

20-летний Эззатоллахи в минувшем году выступал за "Ростов".
Теги: Эззатоллахи Анжи
Сегодня, 10:59
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