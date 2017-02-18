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СМИ: хавбек "Спартака-2" Аяз Гулиев перейдет в "Анжи"

Полузащитник Аяз Гулиев договорился о переходе в "Анжи". В ближайшее время о сделке будет объявлено официально, передает "Чемпионат".

Футболист является воспитанником "Спартака" и в этом сезоне выступал за "Спартак-2": 20-летний Гулиев провел 17 матчей в ФНЛ.
Теги: Анжи Спартак-2
Сегодня, 13:26
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(0)
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (2)

Перспективный парень, но для опорника мелковат, и в Спартаке эти позиции забиты.
Удачи ему.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:29) #
  • -2
  •  (2)

Наконец то ребята из Спартака поняли,что нужно играть на более высоком уровне, я не про Анжи а про ПФЛ. Удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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