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"Крыльев Советов": есть один форвард, по которому мы работаем

Вице-президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин сообщил о том, что клуб намерен приобрести еще одного нападающего.

"Сейчас есть один футболист, по которому мы работаем. Но пока все сыро с этим. Так что максимум можно ждать еще одного новичка - на позицию нападающего", - цитирует Шляхтина ТАСС.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 13:27
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