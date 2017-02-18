"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с питерским "Динамо" на Кубке ФНЛ

В матче 3-го тура группы C в рамках Кубка ФНЛ "Динамо" из Санкт-Петербурга сыграло вничью с клубом "СКА-Хабаровск".



Положение в группе C: 1. "Тюмень" - 6 очков (2 матча); 2. "СКА-Хабаровск" - 4 (3); 3. "Мордовия" - 3 (2); 4. "Динамо" СПБ - 1 (3).



Кубок ФНЛ. Группа С.



"Динамо" Санкт-Петербург - "СКА-Хабаровск - 1:1



Голы: Дьяченко, 67 (0:1). Маркосов, 87 (1:1).