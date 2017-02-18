Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с питерским "Динамо" на Кубке ФНЛ

В матче 3-го тура группы C в рамках Кубка ФНЛ "Динамо" из Санкт-Петербурга сыграло вничью с клубом "СКА-Хабаровск".

Положение в группе C: 1. "Тюмень" - 6 очков (2 матча); 2. "СКА-Хабаровск" - 4 (3); 3. "Мордовия" - 3 (2); 4. "Динамо" СПБ - 1 (3).

Кубок ФНЛ. Группа С.

"Динамо" Санкт-Петербург - "СКА-Хабаровск - 1:1

Голы: Дьяченко, 67 (0:1). Маркосов, 87 (1:1).
Теги: СКА-Хабаровск Динамо СПБ
Сегодня, 13:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.