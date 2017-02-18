"Вольфсбург" может продать Рикардо Родригеса в "Интер"

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес планирует стать игроком "Интера", однако с трансфером футболиста в Милан возникают сложности, утверждает La Gazzetta Dello Sport.По информации источника, отпустить в Италию швейцарца готовы лишь за прописанные в контракте сторон €22 млн, но "Интер" пока что не готов отдавать за игрока обороны такую сумму.