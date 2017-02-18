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"Вольфсбург" может продать Рикардо Родригеса в "Интер"

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес планирует стать игроком "Интера", однако с трансфером футболиста в Милан возникают сложности, утверждает La Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, отпустить в Италию швейцарца готовы лишь за прописанные в контракте сторон €22 млн, но "Интер" пока что не готов отдавать за игрока обороны такую сумму.

Газета.ru
Теги: Вольфсбург Интер
Сегодня, 14:51
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