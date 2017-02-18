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Олег Кононов: пришел посмотреть на игру мастеров - Титова и Широкова

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов посетил проходящий в Москве "Кубок Легенд" и поболел за сборную России, которая со счетом 6:5 обыграла команду Нидерландов.

"Я пришёл на "Кубок Легенд", чтобы посмотреть на мастеров футбола, которые в мою молодость восхищали меня своей игрой. Мне нравится игра сборной России. Это поколение – одно из моих любимых. Тут играют такие мастера, как Егор Титов и, конечно, Рома Широков.

Я говорил и раньше, что он один из моих любимых игроков. Ещё мне нравится сборная Португалии. Футбол, который показывают они и россияне, интересен и близок мне. Конечно, мы все рассчитываем, что выиграем Кубок девятый раз, но не будем загадывать.

По игре выделяются Россия и Португалия, возможно, именно они и встретятся в финале. А там уже надо приложить максимум усилий, чтобы победить.

Мы с Широковом ещё не общались, но вчера говорили по телефону. Он настраивался на игры и хочет принести максимум пользы. Я бы с удовольствием сам поучаствовал, но у меня есть небольшие травмы, которые не позволяют", – цитирует Кононова "Чемпионат".
Теги: Кононов Широков
Сегодня, 14:59
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