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Футболисты "Бернли" вышли на поле с пенсионерами (фото)

Матч 1/8 финала Кубка Англии "Бернли" – "Линкольн Сити" начался с необычного жеста хозяйской команды, сообщает Daily Mail.

Каждый из игроков "Бернли" вышел на поле в сопровождении пожилого человека. Обычно футболисты ведут за руки детей.

В акции приняли участие болельщики в возрасте от 69 до 85 лет. Этим жестом "Бернли" решил отблагодарить их за поддержку продолжительностью в жизнь.

Футболисты "Бернли" вышли на поле с пенсионерами (фото)
Теги: Бернли
Сегодня, 17:06
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