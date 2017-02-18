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09:59
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Футболисты "Бернли" вышли на поле с пенсионерами (фото)
Матч 1/8 финала Кубка Англии "Бернли" – "Линкольн Сити" начался с необычного жеста хозяйской команды, сообщает Daily Mail.
Каждый из игроков "Бернли" вышел на поле в сопровождении пожилого человека. Обычно футболисты ведут за руки детей.
В акции приняли участие болельщики в возрасте от 69 до 85 лет. Этим жестом "Бернли" решил отблагодарить их за поддержку продолжительностью в жизнь.
Каждый из игроков "Бернли" вышел на поле в сопровождении пожилого человека. Обычно футболисты ведут за руки детей.
В акции приняли участие болельщики в возрасте от 69 до 85 лет. Этим жестом "Бернли" решил отблагодарить их за поддержку продолжительностью в жизнь.
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