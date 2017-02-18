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Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Наставник "Линкольн Сити": мы использовали один шанс из ста
Главный тренер "Линкольн Сити" Дэнни Коули прокомментировал победу над "Бернли" в 1/8 финала Кубка Англии и заявил, что гордится игроками своей команды.
"Мы использовали один шанс из ста. Попасть в четвертьфинал Кубка Англии - это отличный результат. Мы упорно работали над свободными ударами и угловыми. Я горжусь игроками своей команды", - цитирует тренера ВВС.
"Мы использовали один шанс из ста. Попасть в четвертьфинал Кубка Англии - это отличный результат. Мы упорно работали над свободными ударами и угловыми. Я горжусь игроками своей команды", - цитирует тренера ВВС.
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