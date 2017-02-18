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Лента новостей:
"Вердер" в гостях выиграл у "Майнца"
"Вердер" в гостях обыграл "Майнц" в 21-м туре чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
21 тур
"Майнц" - "Вердер" 0:2
Гол: Гнабри, 17, Делейни, 23
"Майнц": Лоссль, Донати (Бюссманн, 84), Брозински, Белл, Рамальо, Латца, Эцтунали (де Бласис, 46), Гбамин, Самперио, Кордоба, Кркич (Зейдель, 58)
"Вердер": Видвальд, Селасси, Сане, Бауэр, Мойсандер, Гнабри (Велькович, 76), Фриц, Делейни (Эггештайн, 54), Бартельс, Юнузович (Гарсия, 89), Крузе
Предупреждения: Юнузович, 25, Донати, 39, Селасси, 44, Латца, 50, Самперио, 56, Фриц, 76, Видвальд, 90+2
"Хоффенхайм" - "Дармштадт 98" 2:0
Гол: Крамарич, 64, Крамарич, 90+3
"Хоффенхайм": Бауман, Зюле, Бичакчич, Кадержабек, Фогт, Демирбай (Крамарич, 50), Руди, Цубер, Амири (Полански, 74), Вагнер, Тераццино (Салаи, 65)
"Дармштадт": Эссер, Холланд, Милошевич, Федецкий, Нимайер, Гондорф (Сириджу, 75), Хеллер, Алтынтоп, Сэм, Розенталь (Вранчич, 33), Бойд (Колак, 57)
Предупреждения: Демирбай, 25, Бичакчич, 74, Сэм, 76, Руди, 78, Сириджу, 80, Нимайер, 86, Алтынтоп, 90+2
Чемпионат Германии
21 тур
"Майнц" - "Вердер" 0:2
Гол: Гнабри, 17, Делейни, 23
"Майнц": Лоссль, Донати (Бюссманн, 84), Брозински, Белл, Рамальо, Латца, Эцтунали (де Бласис, 46), Гбамин, Самперио, Кордоба, Кркич (Зейдель, 58)
"Вердер": Видвальд, Селасси, Сане, Бауэр, Мойсандер, Гнабри (Велькович, 76), Фриц, Делейни (Эггештайн, 54), Бартельс, Юнузович (Гарсия, 89), Крузе
Предупреждения: Юнузович, 25, Донати, 39, Селасси, 44, Латца, 50, Самперио, 56, Фриц, 76, Видвальд, 90+2
"Хоффенхайм" - "Дармштадт 98" 2:0
Гол: Крамарич, 64, Крамарич, 90+3
"Хоффенхайм": Бауман, Зюле, Бичакчич, Кадержабек, Фогт, Демирбай (Крамарич, 50), Руди, Цубер, Амири (Полански, 74), Вагнер, Тераццино (Салаи, 65)
"Дармштадт": Эссер, Холланд, Милошевич, Федецкий, Нимайер, Гондорф (Сириджу, 75), Хеллер, Алтынтоп, Сэм, Розенталь (Вранчич, 33), Бойд (Колак, 57)
Предупреждения: Демирбай, 25, Бичакчич, 74, Сэм, 76, Руди, 78, Сириджу, 80, Нимайер, 86, Алтынтоп, 90+2
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