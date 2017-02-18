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Голы Мораты и Бэйла принесли "Реалу" победу над "Эспаньолом"
"Реал" одержал победу над "Эспаньолом" в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
23 тур
"Реал Мадрид" - "Эспаньол" 2:0
Голы: Мората, 37, Бэйл, 85
"Реал Мадрид": Касилья, Карвахаль, Начо (Марсело, 83), Варан, Пепе, Кроос, Ковачич (Касемиро, 63), Иско, Мората (Бэйл, 74), Васкес, Роналду
"Эспаньол": Диего Лопес, Диего Рейес, Кариколь, Дуарте, Диоп, Давид Лопес, Хосе Рейес (Перес, 46), Фуэго, Хурадо (Альваро Васкес, 84), Пьятти, Морено
Предупреждения: Морено, 33, Ковачич, 45, Иско, 49, Фуэго, 54, Диоп, 72, Кариколь, 82, Касемиро, 85
Чемпионат Испании
23 тур
"Реал Мадрид" - "Эспаньол" 2:0
Голы: Мората, 37, Бэйл, 85
"Реал Мадрид": Касилья, Карвахаль, Начо (Марсело, 83), Варан, Пепе, Кроос, Ковачич (Касемиро, 63), Иско, Мората (Бэйл, 74), Васкес, Роналду
"Эспаньол": Диего Лопес, Диего Рейес, Кариколь, Дуарте, Диоп, Давид Лопес, Хосе Рейес (Перес, 46), Фуэго, Хурадо (Альваро Васкес, 84), Пьятти, Морено
Предупреждения: Морено, 33, Ковачич, 45, Иско, 49, Фуэго, 54, Диоп, 72, Кариколь, 82, Касемиро, 85
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