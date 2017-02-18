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"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Хаддерсфилдом", "Миллуолл" обыграл "Лестер"
В матче 1/8 финала Кубка Англии "Хаддерсфилд Таун" на своём поле сыграл вничью с "Манчестер Сити".
Кубок Англии
1/8 финала
"Хаддерсфилд Таун" - "Манчестер Сити" 0:0
"Хаддерсфилд Таун": Коулмэн, Хадсон, Холмс-Деннис, Крэйни, Горенц-Станкович, Пэйн (Браун, 72), Биллинг, Уайтхэд, Парра (Уэллс, 59), Лолли (Качунга, 59), Куанер
"Манчестер Сити": Браво, Стоунс, Сабалета, Коларов (Санья, 78), Отаменди, Навас, Фернандиньо, Делф (Де Брёйне, 69), Фернандо, Нолито (Зане, 69), Агуэро
Предупреждения: Коларов, 25
"Миллуолл" - "Лестер Сити" 3:2
Гол: Лидбиттер, 27 (пен.), Жестед, 35, Стуани, 86 - Магуайр, 64, Мартинес, 65
"Миллуолл": Гузан, Чемберс, Фабио, Эспиноса, Айяла, Клейтон, Лидбиттер, Даунинг, Траоре (Стуани, 72), Жестед (Негредо, 86), Фишер (Рамирес, 72)
"Лестер Сити": Иствуд, Эдвардс, Нельсон, Данкли, Джонсон, Ледсон, Ландстрем, Хеммингс (Макэлени, 67), Мартинес (Серкомб, 85), Холл, Магуайр
Предупреждения: Айяла, 62, Чемберс, 71, Ледсон, 76, Негредо, 90+2, Джонсон, 90+4
Кубок Англии
1/8 финала
"Хаддерсфилд Таун" - "Манчестер Сити" 0:0
"Хаддерсфилд Таун": Коулмэн, Хадсон, Холмс-Деннис, Крэйни, Горенц-Станкович, Пэйн (Браун, 72), Биллинг, Уайтхэд, Парра (Уэллс, 59), Лолли (Качунга, 59), Куанер
"Манчестер Сити": Браво, Стоунс, Сабалета, Коларов (Санья, 78), Отаменди, Навас, Фернандиньо, Делф (Де Брёйне, 69), Фернандо, Нолито (Зане, 69), Агуэро
Предупреждения: Коларов, 25
"Миллуолл" - "Лестер Сити" 3:2
Гол: Лидбиттер, 27 (пен.), Жестед, 35, Стуани, 86 - Магуайр, 64, Мартинес, 65
"Миллуолл": Гузан, Чемберс, Фабио, Эспиноса, Айяла, Клейтон, Лидбиттер, Даунинг, Траоре (Стуани, 72), Жестед (Негредо, 86), Фишер (Рамирес, 72)
"Лестер Сити": Иствуд, Эдвардс, Нельсон, Данкли, Джонсон, Ледсон, Ландстрем, Хеммингс (Макэлени, 67), Мартинес (Серкомб, 85), Холл, Магуайр
Предупреждения: Айяла, 62, Чемберс, 71, Ледсон, 76, Негредо, 90+2, Джонсон, 90+4
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