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Сборная России в финале Кубка Легенд сыграет с Германией
Сборная Германии вышла в финал международного футбольного турнира "Кубок Легенд". Ее соперником станет команда России.
Немцы выиграли оба матча в своей группе — сначала с итальянцами (10:6), а затем с португальцами (9:5).
В матче за пятое место сыграют Италия и сборная "Звёзд футбола", в игре за третье место — Нидерланды и Португалия.
Немцы выиграли оба матча в своей группе — сначала с итальянцами (10:6), а затем с португальцами (9:5).
В матче за пятое место сыграют Италия и сборная "Звёзд футбола", в игре за третье место — Нидерланды и Португалия.
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