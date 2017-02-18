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Сборная России в финале Кубка Легенд сыграет с Германией

Сборная Германии вышла в финал международного футбольного турнира "Кубок Легенд". Ее соперником станет команда России.

Немцы выиграли оба матча в своей группе — сначала с итальянцами (10:6), а затем с португальцами (9:5).

В матче за пятое место сыграют Италия и сборная "Звёзд футбола", в игре за третье место — Нидерланды и Португалия.
Сегодня, 20:34
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