Сборная России в финале Кубка Легенд сыграет с Германией

Сборная Германии вышла в финал международного футбольного турнира "Кубок Легенд". Ее соперником станет команда России.



Немцы выиграли оба матча в своей группе — сначала с итальянцами (10:6), а затем с португальцами (9:5).



В матче за пятое место сыграют Италия и сборная "Звёзд футбола", в игре за третье место — Нидерланды и Португалия.