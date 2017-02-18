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Наставник "Спортинга": Гамейро прихлопнул нас за пять минут
Главный тренер "Спортинга" Руби прокомментировал поражение своей команды в матче против "Атлетико" (1:4) в 23-м туре чемпионата Испании.
"Результат получился совсем не таким, на который мы рассчитывали. Гамейро прихлопнул нас за пять минут. При этом уровень концентрации у команды был как при 0:1, так и при 1:4, одинаковый. А ущерб от крупного поражения будет совсем другим", - цитирует Руби AS.
"Результат получился совсем не таким, на который мы рассчитывали. Гамейро прихлопнул нас за пять минут. При этом уровень концентрации у команды был как при 0:1, так и при 1:4, одинаковый. А ущерб от крупного поражения будет совсем другим", - цитирует Руби AS.
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