Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Наставник "Спортинга": Гамейро прихлопнул нас за пять минут

Главный тренер "Спортинга" Руби прокомментировал поражение своей команды в матче против "Атлетико" (1:4) в 23-м туре чемпионата Испании.

"Результат получился совсем не таким, на который мы рассчитывали. Гамейро прихлопнул нас за пять минут. При этом уровень концентрации у команды был как при 0:1, так и при 1:4, одинаковый. А ущерб от крупного поражения будет совсем другим", - цитирует Руби AS.
Теги: Спортинг Хихон Атлетико
Сегодня, 21:33
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.