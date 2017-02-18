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Лучано Спаллетти: мы все Алессандро Флоренци
Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти перед матчем против "Торино" поддержал защитника команды Алессандро Флоренци, который получил разрыв крестообразной связки.
"Мы все Алессандро Флоренци. Мы поддержим его и выйдем на матч в футболках с его именем. Он пожертвовал своим здоровьем. Если бы нам позволили мы все играли в футболках с его именем - Фло-Щесны, Фло-Фасио, Фло-Спаллетти. Нас ждет сложная игра. Мы обязательно должны выигрывать. У нас нет никакого другого результата, кроме победы", - цитирует Спаллетти Football Italia.
"Мы все Алессандро Флоренци. Мы поддержим его и выйдем на матч в футболках с его именем. Он пожертвовал своим здоровьем. Если бы нам позволили мы все играли в футболках с его именем - Фло-Щесны, Фло-Фасио, Фло-Спаллетти. Нас ждет сложная игра. Мы обязательно должны выигрывать. У нас нет никакого другого результата, кроме победы", - цитирует Спаллетти Football Italia.
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