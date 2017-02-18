Лучано Спаллетти: мы все Алессандро Флоренци

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти перед матчем против "Торино" поддержал защитника команды Алессандро Флоренци, который получил разрыв крестообразной связки.



"Мы все Алессандро Флоренци. Мы поддержим его и выйдем на матч в футболках с его именем. Он пожертвовал своим здоровьем. Если бы нам позволили мы все играли в футболках с его именем - Фло-Щесны, Фло-Фасио, Фло-Спаллетти. Нас ждет сложная игра. Мы обязательно должны выигрывать. У нас нет никакого другого результата, кроме победы", - цитирует Спаллетти Football Italia.