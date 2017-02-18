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Клаудио Раньери: мы играли лучше, чем "Миллуолл". Я очень разочарован
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери остался доволен игрой своей команды в матче против "Миллуолла" (0:1) в Кубке Англии.
"Я очень разочарован. Мы играли хорошо, пока не произошло удаление. Игроки показали огромное желание победить, и мы заслуживали выигрыша. Когда есть возможность выйти в следующий раунд, мы должны показать желание. В первой половине матча команда показывала хороший футбол. Я был счастлив в перерыве. Я сказал игрокам, чтобы они атаковали, но сохраняли ворота "сухими". Все-таки дома играть было бы лучше. Мы должны учиться. Мы играли лучше, чем "Миллуолл", но они забили на последней минуте", - цитирует Раньери ВВС.
"Я очень разочарован. Мы играли хорошо, пока не произошло удаление. Игроки показали огромное желание победить, и мы заслуживали выигрыша. Когда есть возможность выйти в следующий раунд, мы должны показать желание. В первой половине матча команда показывала хороший футбол. Я был счастлив в перерыве. Я сказал игрокам, чтобы они атаковали, но сохраняли ворота "сухими". Все-таки дома играть было бы лучше. Мы должны учиться. Мы играли лучше, чем "Миллуолл", но они забили на последней минуте", - цитирует Раньери ВВС.
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