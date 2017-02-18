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Зинедин Зидан: рад, что Бэйл вернулся на поле

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался доволен игрой команды в матче против "Эспаньола" (2:0) в 23-м туре чемпионата Испании.

"Отличная игра, учитывая сколько изменений было в составе. Все игроки себя здорово проявили. Счет 1:0 был опасным. Мы должны были забить третий гол, потому что был пенальти на Роналду. Счастлив, что вернулся Бэйл. Он очень хотел выйти на поле. Бйэл - особенный футболист, который может подействовать на других игроков", - цитирует Зидана AS.
Теги: Зидан Бэйл Роналду Реал Эспаньол
Сегодня, 22:24
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