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Зинедин Зидан: рад, что Бэйл вернулся на поле
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался доволен игрой команды в матче против "Эспаньола" (2:0) в 23-м туре чемпионата Испании.
"Отличная игра, учитывая сколько изменений было в составе. Все игроки себя здорово проявили. Счет 1:0 был опасным. Мы должны были забить третий гол, потому что был пенальти на Роналду. Счастлив, что вернулся Бэйл. Он очень хотел выйти на поле. Бйэл - особенный футболист, который может подействовать на других игроков", - цитирует Зидана AS.
"Отличная игра, учитывая сколько изменений было в составе. Все игроки себя здорово проявили. Счет 1:0 был опасным. Мы должны были забить третий гол, потому что был пенальти на Роналду. Счастлив, что вернулся Бэйл. Он очень хотел выйти на поле. Бйэл - особенный футболист, который может подействовать на других игроков", - цитирует Зидана AS.
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