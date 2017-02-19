Антонио Конте: результаты показывают, что в Кубке Англии нет легких игр

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче против "Вулверхэмптона" (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.



"Очень сложная игра. Но мы знали, что сумеем победить. Во второй половине матча мы заслужили победу, потому что забили два гола. Результаты показывают, что в Кубке Англии нет легких игр. Не забывайте, что я выпустил семь новых игроков. Они показали хорошую игру", - передает его слова ВВС.