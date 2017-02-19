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Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (1)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (1)
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Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
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Луис Фабиано перешёл в "Васко да Гама"
Луис Фабиано перешёл в "Васко да Гама"
Марио Гётце попал в сферу интересов "Ливерпуля"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может продолжить карьеру в "Ливерпуле", информирует The Sun.
На переходе своего бывшего подопечного настаивает наставник "красных" Юрген Клопп. Сообщается, что римляне предложили за Гётце 20 миллионов фунтов стерлингов.
На переходе своего бывшего подопечного настаивает наставник "красных" Юрген Клопп. Сообщается, что римляне предложили за Гётце 20 миллионов фунтов стерлингов.
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