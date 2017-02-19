Марио Гётце попал в сферу интересов "Ливерпуля"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может продолжить карьеру в "Ливерпуле", информирует The Sun.



На переходе своего бывшего подопечного настаивает наставник "красных" Юрген Клопп. Сообщается, что римляне предложили за Гётце 20 миллионов фунтов стерлингов.