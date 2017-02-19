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Марио Гётце попал в сферу интересов "Ливерпуля"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может продолжить карьеру в "Ливерпуле", информирует The Sun.

На переходе своего бывшего подопечного настаивает наставник "красных" Юрген Клопп. Сообщается, что римляне предложили за Гётце 20 миллионов фунтов стерлингов.
Теги: Гетце Ливерпуль Боруссия Д Трансферы
Сегодня, 13:02
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№1 Написал: Сергей Фадеев (Сегодня, 13:35) #
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На ball-king.ru предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.
Регистрация: 19.02.2017
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