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Игорь Криушенко может возглавить сборную Беларуси

Экс-наставник "Сибири" Игорь Криушенко может стать главным тренером национальной сборной Беларуси, сообщает "Пресболл".

Вполне вероятно, что его кандидатура будет представлена в конце февраля исполкому БФФ для утверждения. Ныне Криушенко находится с жодинским "Торпедо"-БелАЗом на сборе в Турции, который продлится до 1 марта.
Теги: Сборная Белоруссии
Сегодня, 14:16
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