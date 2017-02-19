Иско: меня беспокоит то количество игровых минут, которое я получаю

Полузащитник "Реала" Иско сообщил, что проведет переговоры с клубом о продлении контракта, который рассчитан до 2018 года, после текущего сезона.



"В целом, я сохраняю спокойствие. Меня лишь беспокоит то количество игровых минут, которое я получаю. А ведь карьера футболиста краткосрочна, нужно регулярно выходить на поле.



Я очень счастлив в "Реале" и хотел бы провести здесь много лет. Однако решение о моём будущем мы примем совместно после этого сезона", – цитирует Иско AS.