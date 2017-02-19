Тони Кроос может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" претендует на полузащитника "Реала" Тони Крооса, утверждает The Independent.



Ранее английский клуб уже пытался заполучить игрока сборной Германии, но тогда переговоры не увенчались успехом.