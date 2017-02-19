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16:39
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Тони Кроос может перейти в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" претендует на полузащитника "Реала" Тони Крооса, утверждает The Independent.
Ранее английский клуб уже пытался заполучить игрока сборной Германии, но тогда переговоры не увенчались успехом.
Ранее английский клуб уже пытался заполучить игрока сборной Германии, но тогда переговоры не увенчались успехом.
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