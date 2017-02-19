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Тони Кроос может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" претендует на полузащитника "Реала" Тони Крооса, утверждает The Independent.

Ранее английский клуб уже пытался заполучить игрока сборной Германии, но тогда переговоры не увенчались успехом.
Теги: Кроос Манчестер Юнайтед Реал Трансферы
Сегодня, 16:26
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