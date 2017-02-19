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"Манчестер Юнайтед" хочет предложить Жозе Моуринью новый контракт?

"Манчестер Юнайтед" хочет заключить новый контракт с главным тренером Жозе Моуринью, утверждает The Sun.

По информации источника, заработная плата португальского специалиста будет увеличена на 2 миллиона фунтов и составит 12 миллионов фунтов в год. Новое трудовое соглашение будет рассчитано на пять лет.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:26
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну,процесс пошел... smiley


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За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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