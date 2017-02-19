"Манчестер Юнайтед" хочет предложить Жозе Моуринью новый контракт?

"Манчестер Юнайтед" хочет заключить новый контракт с главным тренером Жозе Моуринью, утверждает The Sun.



По информации источника, заработная плата португальского специалиста будет увеличена на 2 миллиона фунтов и составит 12 миллионов фунтов в год. Новое трудовое соглашение будет рассчитано на пять лет.