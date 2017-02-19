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Хет-трик Кейна выводит "Тоттенхэм" в четвертьфинал

Кубок Англии

1/8 финала

"Фулхэм" – "Тоттенхэм" - 0:3 (0:0)

Голы: Кейн, 16 (0:1). Кейн, 51 (0:2). Кейн, 73 (0:3).

"Фулхэм": Беттинелли, Калас, Мэлоун, Одои, Рим, Макдоналд (Паркер, 74), Юхансен, Кэрни, Кебано, Айите (Сессеньон, 56), Алуко (Гои-Би, 66).

"Тоттенхэм": Ворм, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Уинкс (Дембеле, 79), Ваньяма, Алли (Онома, 86), Эриксен, Кейн (Сиссоко, 75), Сон Хын Мин.
Теги: Тоттенхэм Фулхэм
Сегодня, 19:36
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