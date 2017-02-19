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16:39
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хет-трик Кейна выводит "Тоттенхэм" в четвертьфинал
Кубок Англии
1/8 финала
"Фулхэм" – "Тоттенхэм" - 0:3 (0:0)
Голы: Кейн, 16 (0:1). Кейн, 51 (0:2). Кейн, 73 (0:3).
"Фулхэм": Беттинелли, Калас, Мэлоун, Одои, Рим, Макдоналд (Паркер, 74), Юхансен, Кэрни, Кебано, Айите (Сессеньон, 56), Алуко (Гои-Би, 66).
"Тоттенхэм": Ворм, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Уинкс (Дембеле, 79), Ваньяма, Алли (Онома, 86), Эриксен, Кейн (Сиссоко, 75), Сон Хын Мин.
1/8 финала
"Фулхэм" – "Тоттенхэм" - 0:3 (0:0)
Голы: Кейн, 16 (0:1). Кейн, 51 (0:2). Кейн, 73 (0:3).
"Фулхэм": Беттинелли, Калас, Мэлоун, Одои, Рим, Макдоналд (Паркер, 74), Юхансен, Кэрни, Кебано, Айите (Сессеньон, 56), Алуко (Гои-Би, 66).
"Тоттенхэм": Ворм, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Уинкс (Дембеле, 79), Ваньяма, Алли (Онома, 86), Эриксен, Кейн (Сиссоко, 75), Сон Хын Мин.
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