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Роберто Донадони: против "Интера" мы должны были играть более решительно

Главный тренер "Болоньи" Роберто Донадони прокомментировал поражение своей команды в матче против "Интера" (0:1) в двадцать пятом туре итальянской Серии А.

"В прошлом туре нам забили после штрафного удара, которого не было в действительности. Сегодня гол в наши ворота был забит честно, соперник наказал нас за наивную ошибку. Мы играли в целом хорошо, но надо было действовать более решительно", - приводит его слова Football Italia.
Теги: Болонья Интер
Сегодня, 20:21
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