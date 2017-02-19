Роберто Донадони: против "Интера" мы должны были играть более решительно

Главный тренер "Болоньи" Роберто Донадони прокомментировал поражение своей команды в матче против "Интера" (0:1) в двадцать пятом туре итальянской Серии А.



"В прошлом туре нам забили после штрафного удара, которого не было в действительности. Сегодня гол в наши ворота был забит честно, соперник наказал нас за наивную ошибку. Мы играли в целом хорошо, но надо было действовать более решительно", - приводит его слова Football Italia.