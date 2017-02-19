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Кристиан Бассогог стал игроком китайского "Хэнань Цзянье"

Нападающий датского футбольного клуба "Ольборг" Кристиан Бассогог перешел в китайский "Хэнань Цзянье", передает официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что к 21-летнему камерунцу проявляет интерес московский "Локомотив".
Сегодня, 20:47
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