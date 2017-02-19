Самир Ханданович: это не лучший день "Интера"

Голкипер "Интера" Самир Ханданович остался не доволен игрой команды в матче против "Болоньи" (1:0) в двадцать пятом туре итальянской Серии А.



"Это победа стоит три очка, но мы за это отдали больше сил, потому что играли не так резко, как обычно. Мы все поняли, поэтому и так радостно отмечали победу, потому что это был не лучший день "Интера". Поле было в плохом состоянии. Мяч на нем подпрыгивал, как кролик", - приводит его слова Football Italia.