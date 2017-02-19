Златан Ибрагимович: я и Погба изменили игру, наша замена сработала

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал победу своей команды в матче против "Блэкберна" (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии.



"Я и Погба изменили игру, наша замена сработала. Мы довольны победой, мы продолжаем выступать в турнире. Победы прибавляют нам уверенности, мы становимся все сильнее в завершающей стадии сезона. В Кубке Англии каждая игра как последняя. Мы уважаем в этом турнире всех соперников", - цитирует шведа ВВС.