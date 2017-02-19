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Марек Зуб стал главным тренером юрмальского "Спартака"

Польский специалист Марек Зуб назначен на должность главного тренера латвийского "Спартака" из Юрмалы, передает официальный сайт клуба.

На пост наставника "Спартака" претендовал российский тренер Ринат Билялетдинов.
Вчера, 23:27
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И даже не надо гадать - почему русскому отказали в латышском клубе и почему они выбрали пшека..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Кирилл мясо (Вчера, 23:51) #
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online

точно, Зуб даю
Регистрация: 15.02.2017
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