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Вчера 23:27
Марек Зуб стал главным тренером юрмальского "Спартака" (2)
Марек Зуб стал главным тренером юрмальского "Спартака" (2)
Вчера 23:06
Николас Пареха может сыграть против "Лестера"
Николас Пареха может сыграть против "Лестера"
Вчера 22:57
Дмитрий Селюк: хоть я и агент Бассогога, но "Локомотиву" повезло, что он перешел не к ним (2)
Дмитрий Селюк: хоть я и агент Бассогога, но "Локомотиву" повезло, что он перешел не к ним (2)
Вчера 22:36
Матч "Кельна" и "Шальке" завершился ничьей
Матч "Кельна" и "Шальке" завершился ничьей
Вчера 22:33
Харри Кейн: я хочу играть в каждом матче
Харри Кейн: я хочу играть в каждом матче
Вчера 21:11
Рафаэль Бенитес планирует остаться в "Ньюкасле"
Рафаэль Бенитес планирует остаться в "Ньюкасле"
Вчера 21:04
Стефано Пиоли: я рад за Габигола
Стефано Пиоли: я рад за Габигола
Вчера 20:47
Самир Ханданович: это не лучший день "Интера"
Самир Ханданович: это не лучший день "Интера"
Вчера 20:04
Тим Ховард: "Эвертон" - клуб моей жизни
Тим Ховард: "Эвертон" - клуб моей жизни
Вчера 19:51
ЦСКА уверенно обыграл "Сарпсборг 08" (48)
ЦСКА уверенно обыграл "Сарпсборг 08" (48)
Вчера 19:44
Габигол: это первый гол из многих
Габигол: это первый гол из многих
Вчера 19:04
Сборная России стала победителем Кубка легенд по футболу (3)
Сборная России стала победителем Кубка легенд по футболу (3)
Вчера 17:20
Бенжамин Менди заинтересовал "Манчестер Сити"
Бенжамин Менди заинтересовал "Манчестер Сити"
Вчера 16:42
Барбоза принес "Интеру" победу в Болонье
Барбоза принес "Интеру" победу в Болонье
Вчера 16:39
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Вчера 16:26
Тони Кроос может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Тони Кроос может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Вчера 15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Вчера 15:35
Томас Мюллер: мы показали характер
Томас Мюллер: мы показали характер
Вчера 15:34
Кико Касилья: Навас не заслуживает такой критики
Кико Касилья: Навас не заслуживает такой критики
Марек Зуб стал главным тренером юрмальского "Спартака"
Польский специалист Марек Зуб назначен на должность главного тренера латвийского "Спартака" из Юрмалы, передает официальный сайт клуба.
На пост наставника "Спартака" претендовал российский тренер Ринат Билялетдинов.
На пост наставника "Спартака" претендовал российский тренер Ринат Билялетдинов.
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