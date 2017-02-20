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Президент "Барселоны": наш приоритет - продление соглашения с Луисом Энрике

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб и не рассматривает вариант с заменой главного тренера Луиса Энрике, несмотря на поражение со счетом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". Напомним, контракт специалиста истекает в июне 2017 года.

"Мы с Луисом Энрике договорились провести переговоры в апреле. Наш приоритет - продление соглашения, плана "Б" у нас нет.

По поводу Месси болельщики могут быть спокойны. Он хочет остаться, мы тоже хотим, чтобы он остался. Дела идут хорошо", - цитирует Бартомеу "Газета.ru" со ссылкой на в эфир TV3.
Теги: Барселона Энрике
Сегодня, 00:32
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