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Сергей Кирьяков: китайцы – обалденные люди, любят застолья - все как у русских

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков, выступавший в Китае с 2001 по 2003 годы рассказал о менталитете местных жителей.

"Как они относятся к европейцам? В крупных городах нет проблем, а вот в глубинках, бывало, смотрели на нас, как на пришельцев с другой планеты, иногда даже потрогать хотели.

А вообще, китайцы – обалденные люди: гостеприимные, любят застолья и тосты - все как у русских. На самом деле мы очень похожи. Меня часто приглашали домой и очень старались, чтобы гость был доволен.

Я сдружился со многими ребятами из команды. Доходило даже до того, что после матчей я подъезжал на своей машине к китайскому корпусу и тайком забирал в город – развеяться.

Мы специально разрабатывали план и выезжали с черного входа. Было видно, что китайцы очень загружены этой "армейской" дисциплиной. Я им объяснял, что жизнь – это не только футбол, должно быть время и для развлечений", - цитирует Кирьякова "Чемпионат".
Теги: Кирьяков
Сегодня, 01:59
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№1 Написал: interested (Сегодня, 02:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Простодушный дурачок, Кирьяков, как все русские, расслабился, как баба на сене. Китаец ВСЕГДА себе на уме, никогда не меняет своего мнения, которое выражается единственной максимой - китаец всегда прав. Двойная мораль - норма для китайца, как для еврея, араба, цыгана и пр. "Бойтесь китайцев, приносящих яйцев!" wink Есть общее правило: НИКОГДА не распахивать свою душу перед иностранцем, когда даже перед соотечественником это делать безрассудно.
Регистрация: 18.10.2013
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