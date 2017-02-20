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Сергей Кирьяков: приятно, что "Кубок Легенд" снова собрал полные трибуны

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков рассказал о впечатлениях от победы сборной России на "Кубке Легенд".

- Смотрел матчи, в том числе финал с немцами, в интернете. Приятно, что турнир снова собрал полные трибуны, среди зрителей были политики, представители шоу-бизнеса. Все игры получились интересными, забивалось много мячей. И самое главное – сборная России снова стала первой!

- До этого года вы участвовали во всех турнирах.

- И сейчас комментатор Генич сказал, что в отсутствие Сергея Кирьякова у нашей команды не было ярко выраженного бомбардира. Ну а если серьезно, то в "Кубке Легенд" играют те ветераны, у кого есть свободное время. Если бы турнир состоялся во время паузы между сборами, я бы с удовольствием присоединился к команде Дмитрия Аленичева.

ФК "Арсенал" Тула
Теги: Кирьяков
Сегодня, 03:55
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