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Илья Кутепов: Черчесов не столько критикует, сколько подбадривает
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о своей реакции на критику.
– Как-то после матча сборной по вам прошелся знаменитый защитник Чугайнов. Вы ответили еще жестче. Легко вывести из себя?
– Невероятно сложно. Я такой… Семейный и прагматичный. Если это не происходит за рулем – вот там вспыхиваю моментально. Но это тема для меня особая.
– Никогда не выходили из машины разбираться?
– Ни разу. Это показуха, никому не нужно. А что касается Чугайнова – я же правду сказал, что его не знаю. Ничего не выдумал. Понятия не имел, кто это такой, ни разу о нем не слышал!
– Невероятно. Незаметно выросло целое поколение, не слышавшее про Чугайнова.
– Вообще, много неадекватной критики. Но ее не замечаю, честно вам говорю. Это все равно что реагировать на крики с трибун. В одно ухо влетело, в другое – вылетело… В сборной для меня главный критик – Черчесов. Но он не столько критикует, сколько подбадривает.
СЭ
– Как-то после матча сборной по вам прошелся знаменитый защитник Чугайнов. Вы ответили еще жестче. Легко вывести из себя?
– Невероятно сложно. Я такой… Семейный и прагматичный. Если это не происходит за рулем – вот там вспыхиваю моментально. Но это тема для меня особая.
– Никогда не выходили из машины разбираться?
– Ни разу. Это показуха, никому не нужно. А что касается Чугайнова – я же правду сказал, что его не знаю. Ничего не выдумал. Понятия не имел, кто это такой, ни разу о нем не слышал!
– Невероятно. Незаметно выросло целое поколение, не слышавшее про Чугайнова.
– Вообще, много неадекватной критики. Но ее не замечаю, честно вам говорю. Это все равно что реагировать на крики с трибун. В одно ухо влетело, в другое – вылетело… В сборной для меня главный критик – Черчесов. Но он не столько критикует, сколько подбадривает.
СЭ
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